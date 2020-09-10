Эльман Пашаев заявил, что защищал Михаила Ефремова бесплатно

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что защищал артиста бесплатно. Кроме того, он удовлетворен своей работой на процессе по делу актера.

Пашаев обратил внимание на то, что работал с артистом без гонораров, как и вся его команда из шести человек, сообщает "Москва 24". Невзирая на вынесенный судом приговор, адвокат доволен результатом.

Эльман надеется на кассационную инстанцию. Он считает, что Ефремову все еще могут вынести оправдательный приговор, так как для этого у суда высшей инстанции имеются основания.

Ранее стало известно, что артист ищет нового адвоката. Михаил Ефремов заявил, что Эльман Пашаев его подставил.

Суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. В настоящее время Ефремов находится в СИЗО-5.