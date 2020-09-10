Пашаев признался, что нарушил профессиональный кодекс адвоката

Адвокат Эльман Пашаев признал, что допустил нарушения профессиональной этики во время судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым.

"Я согласен, что нарушил Кодекс этики адвоката, так как сказал лишнее журналистам. Это действительно нарушение", – сообщил ТАСС Пашаев.

При этом он заверил, квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии не нашла нарушений в его адвокатской деятельности.

Говоря о том, будет ли он и дальше защищать интересы Михаила Ефремова, Пашаев отметил, что договор с артистом закончился после оглашения приговора.

"Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката", – пояснил он.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Источник в окружении актера рассказал ТАСС, что такого сурового приговора Ефремов не ожидал. Он придерживался линии защиты, выстроенной адвокатом Эльманов Пашаевым, так как тот обещал, что добьется минимального наказания – либо приговора, не связанного с лишением свободы, либо отбывания срока в колонии-поселения с возможностью быстрого освобождения условно-досрочно. В настоящее время родственники осужденного ищут ему нового защитника, чтобы обжаловать приговор.

Ранее статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин заявил, что Пашаев, который ранее уже трижды лишался адвокатского статуса, превратил судебное заседание по делу Ефремова в "гнусное зрелище". По мнению Добрынина, Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката, а также разгласил адвокатскую тайну.