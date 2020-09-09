Пашаева обвинили в нарушении адвокатской этики

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката, а также разгласил адвокатскую тайну.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин.

Он заявил, что в действиях Пашаева по защите Ефремова вместо профессиональной работы в ФПА увидели подрыв к профессии адвоката, в частности, признаки разглашения адвокатской тайны, а также нарушение принципа "защищая, не обвиняй".

Добрынин считает, что Пашаев, который ранее трижды лишался адвокатского статуса, превратил судебное заседание в "гнусное зрелище".

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в аварии и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда.