Ефремова, возможно, будет защищать команда адвокатов

Защищать интересы осужденного Михаила Ефремова в апелляционной инстанции, возможно, будет не один юрист, а целая команда. Об этом ТАСС рассказал источник в окружении актера. Выбором новых адвокатов сейчас занимается супруга Ефремова.

Ранее Эльман Пашаев, представлявший интересы артиста в ходе следствия и суда, подтвердил, что его сотрудничество с Ефремовым окончательно завершено.

8 сентября Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. В настоящее время актер находится в СИЗО.

По словам его племянницы Ольги Ефремовой, свидания с родственниками артисту пока не разрешили, видеться он может только с адвокатом, но при этом можно передавать ему посылки.