Стало известно имя нового адвоката Михаила Ефремова

Стало известно, кто будет защищать актера Михаила Ефремова, приговоренного к 8 годам колонии за совершение смертельного ДТП. Его новым адвокатом будет Роман Филиппов, специализирующийся по гражданскому и уголовному праву.

О новом адвокате артиста сообщает "МК" со ссылкой на свой источник. Издание отмечает, что юрист имеет 15-летний опыт работы.

Ранее 15 сентября сообщалось, что Минюст инициировал производство в отношении адвокатов, участвовавших в деле Ефремова. Пашаева предполагается лишить статуса, а Александра Добровинского, который представлял интересы пострадавшей стороны, – привлечь к дисциплинарной ответственности.

В ведомстве заявили, что юристы нарушили положения Кодекса профессиональной этики. Дело в том, что они активно общались со СМИ во время суда над Ефремовым и давали подробные комментарии о ходе процесса.

10 сентября Пашаев признался, что нарушил профессиональный кодекс.

Дело в отношении актера Михаила Ефремова было возбуждено после смертельного ДТП, которое артист устроил на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Впоследствии экспертиза показала, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Приговор Ефремову вынесли 8 сентября. После этого актер заявил, что Пашаев его подставил.