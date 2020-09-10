Сутки за полтора: раскрыт хитрый план Пашаева по сроку Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова по делу о ДТП, раскрыл схему, которая поможет артисту провести за решеткой как можно меньше времени. По словам юриста, чем больше актер пробудет в СИЗО, тем лучше.

Пашаев обратил внимание на то, что сутки, проведенные в изоляторе, засчитываются как полтора дня при отбывании наказания в колонии общего режима. Таким образом, адвокат рассчитывает на то, что уже через два года и четыре месяца Михаил Ефремов сможет подать на досрочное освобождение. Об этом Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала "Москва 24".

Ранее адвокат рассказал, что защищал Михаила Ефремова бесплатно. Также он рассчитывает на то, что артисту все еще могут вынести оправдательный приговор.