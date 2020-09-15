Хоккеисты "Салавата Юлаева" переиграли "Торпедо" на домашнем льду

Матчем в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и нижегородским "Торпедо" стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Хозяева уверенно контролировали ход поединка и уверенно победили соперников со счетом 6:2.

Правда, до середины матча предположить столь весомую разницу в счете было сложно. На гол Гранлунда на 15-й минуте гости ответили точным броском Жафярова на 25-й. И даже когда Кадейкин снова вывел хозяев вперед, волжане все еще пытались играть на встречных курсах.

Но в концовке второго тайма Хартикайнен и тот же Гранлунд обеспечили юлаевцам запас в три гола, который в третьем тайме еще увеличился. Хотя "Торпедо" сначала усилиями Уайдмэна сократило разрыв, но затем снова пропустило – на сей раз от Маннинена и повторно от Хартикайнена.