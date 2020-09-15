Житель Ярославля чудом не завел автомобиль с котенком под капотом

В Ярославле водитель спас котенка из-под капота своего автомобиля. Вечером молодой человек собирался поехать на машине, но странные звуки внутри привлекли его внимание. Прислушавшись, он понял, что среди механизмов авто прячется котенок. Вероятно, животное искало тепла.

Мужчина запечатлел на камеру счастливое спасение котенка, сообщает ГТРК "Ярославия", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", а также пожелал всем автолюбителям быть внимательными. Ведь, если бы он прислушался к мяуканью и сразу завел двигатель, беды было бы не избежать.