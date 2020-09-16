Отдаленное якутское село получило новую электростанцию

В селе Угоян в Якутии идет масштабная реконструкция дизельной электростанции. Там установили современные двигатели, которые теперь без перебоев будут обеспечивать электричеством жилые дома и все соцобъекты села.

Моторная лодка – главное средство передвижения для жителей Угояна. Эвенкийское село от внешнего мира отделяет горная река Алдан. Красивая, и в то же время очень опасная.

Несмотря на то, что село Угоян находится, по якутским меркам, совсем недалеко от цивилизации, река Алдан делает его по-настоящему труднодоступным. Ведь не каждый, даже опытный, лодочник сможет преодолеть эти 20 километров, изобилующие порогами и перекатами

Такие рейсы мастеру дизельной электростанции Василию Прокопьеву приходится совершать регулярно. И по долгу службы, и по личным делам. Каждый раз, как первый – фарватер постоянно меняется.

"Надо местность знать. Сейчас, как вода спала, валуны вылазят везде. Такие нюансы у нас с дорогой", – говоит Василий Прокопьев, мастер ДЭС с. Угоян.

Особенно часто пришлось ездить в последние два года – на станции идет масштабная реконструкция. Провели капитальный ремонт здания, а на замену двум устаревшим дизелям на 60 и 30 киловатт установили современные двигатели. В итоге, мощность увеличилась больше, чем в два раза.

"Работать проще. Раньше дизеля слабенькие были, все время сидели, боялись. Особенно в праздничные дни, зимой. На новый год у нас приходилось два дизеля заводить, чтобы поселок обеспечить. Сейчас стокиловаттные дизеля справляются нормально", – доволен Василий Прокопьев, мастер ДЭС с. Угоян.

В труднодоступности Угояна есть и свои плюсы – за все время пандемии коронавируса ни одного зараженного. Но энергетики все равно ходят в масках, а на станции установлен обеззараживатель воздуха. Особый режим соблюдают и в местной школе. Учатся строго до обеда. При этом обеспечивают горячим питанием все 66 учеников. С первого по одиннадцатый классы.

"Шестиконфорочная плитка может работать на полную мощность. И при этом нагрузки на дизель нет. А раньше включали только две конфорки", – вспоминает Леонид Авелов, директор средней общеобразовательной школы с. Угоян.

Кроме школы, электричество стабильно поступает местным предпринимателям, в котельную, детский сад и сто восемь жилых домов. Контролёр Аркадий Иванов рассказывает, что собрать показания счетчиков пешком уже не получается.

"Приходится часто ездить на велосипеде. Приходит ведомость, надо все записать – на все про все где-то два дня, если быстро все делать", – поясняет Аркадий Иванов, контролёр.

Сегодня Угоян продолжает развиваться. В этом большая заслуга и энергетиков. Теперь они уверены в том, что смогут обеспечить надежной энергией дома всех жителей труднодоступного эвенкийского села. Которых с каждым годом становится все больше.