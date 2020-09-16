В Чите открылся центр цифрового образования

В Забайкалье открылся первый в регионе центр цифрового образования "IT-cub". Принимают детей от шести лет. Учат по таким перспективным направлениям как программирование, разработка мобильных и VR-приложений, основы логики и алгоритмов и даже кибер-гигиена. Аналогичные площадки создаются еще во многих регионах России в рамках нацпроекта "Образование".

Сегодня в Чите на базе гимназии №21 открылся первый в регионе центр цифрового образования "IT- куб". Это своего рода профильная подготовка для еще совсем юных специалистов в области информационных технологий.

Не совсем привычное официальное открытие. Ленточку начала работы первого в Забайкалье центра цифрового образования "IT- куб" перерезают виртуально.

Грант на воплощение мечты в реальность выиграла 21-я гимназия. В просторных, светлых кабинетах отныне инновационные площадки. На этой, например, можно перемещаться в пространстве.

С технической точки зрения – это компьютерная трехмерная среда, которая в процессе исследования взаимодействует с человеком.

"Это просто одно из приложений, специальная программа, которую можно посмотреть. Но таких много и дети сами научатся такие же создавать", – поясняет Анастасия Клопова, педагог дополнительного образования.

А еще программы сетевой безопасности, мобильные приложения. Школьники освоят азы программирования и смогут даже подружиться с робототехникой.

"Это место, где можно научиться программированию, узнать основы кибер-гигиены, научиться управлять разными роботами", – рассказывает Дарья Еремеева, ученица гимназии №21 г. Читы.

В центр поступил весь необходимый объем оборудования, современная мебель. Общий объем средств федеральной субсидии составляет около 13 миллионов рублей. И обучаться здесь смогут дети от 6 лет и старше.

"Здесь смогут заниматься абсолютно любые дети. Единственное направление "Яндекс.Лицей", "Samsung Inc" – предъявляют требования к отбору, то есть это дети, у которых основы информатики заложены, либо заложено логическое мышление уже какое-то", – отметил Тарас Метельский, директор IT- клуба г. Чита.

Все педагоги прошли обучение в Москве и Севастополе. На случай введения ограничений из-за ковида разработаны дистанционные программы.

Ходить школьники смогут не только в Чите. До 2022 года "IT- кубы" откроются в Агинском, Красном Чикое, Могойтуе, Краснокаменске, Хилке, Сретенске и Нерчинске.