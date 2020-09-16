В Бийске мужчина пошел за грибами, а нашел метеорит возрастом 5 миллионов лет

В Алтайском крае грибник нашел метеорит возрастом 5 миллионов лет. Кусок космического металла лежал в лесу недалеко от Бийска. Камень весом полкило и размером 5 на 10 сантиметров блестел и отливал в красный цвет. К тому же он притягивал металлические предметы. Позже ученые подтвердили, что это обломок метеорита.

Доктор геолого-минералогических наук Анатолий Гусев рассказал: "Красноватый оттенок камня указывает на окисление железа. Камень тяжелый – 530 граммов, обычный он в два раза меньше весит. Плотность у этого экземпляра тоже очень высокая 5,3 грамм на кубический сантиметр, и она уже сопоставима с плотностью железного метеорита. К тому же он магнитит, значит состоит из чистого самородного железа".

Найденному метеориту, по мнению ученых, порядка пяти миллионов лет. При падении он либо ударился о преграду, либо оказался на поверхности в результате природных катаклизмов. Как информирует ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", находку мужчина подарил музею Гуманитарно-педагогического университета. К слову, там уже хранится более десятка метеоритов.