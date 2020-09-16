В Москве пройдет юбилейный фестиваль Александра Журбина

Композитор Александр Журбин отмечает 75-летний юбилей. У этого события поистине грандиозный размах – с сентября 2020 года по февраль 2021 года пройдет 5-й Юбилейный фестиваль композитора "Серьезно и легко!".

Фестиваль подведет итог большого творческого пути Александра Журбина. Это полное погружение в мир композитора и знакомство с его новыми сочинениями. Но Журбин говорит, что еще полон творческих и жизненных планов.

По словам Журбина, в этом году ситуация не простая: ведь пандемия еще не кончилась.

"Но мы решили – фестиваль будет! Пусть в залах будет меньше народу, чем мы планировали. Но пусть музыка звучит! Полноценно и полнокровно! Пусть прозвучит все, что я задумал: две новых оперы, новая симфония, новые спектакли, новые песни и романсы, а также и то, что написано давно, но по каким-то причинам не звучало и только сейчас вынырнет из забвения", – говорит композитор.

В богатой программе – симфонические и вокальные концерты, премьеры спектаклей и опер, выставка и презентация книги, видеопоказы постановок и кинопремьера. Фестивальные события принимают лучшие площадки столицы: Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского, Концертный зал им. П.И.Чайковского, Московский международный Дом музыки, Концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных и другие залы.

Открытие фестиваля состоится 23 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. В программе: Шестая симфония Sinfonia con programma letterale (мировая премьера), Концерт для Фортепиано с оркестром, "Дифирамб" для виолончели с оркестром (мировая премьера). На сцене: Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством Валерия Полянского. Дирижер – Филипп Чижевский. Солисты – Полина Осетинская (фортепиано), Рустам Комачков (виолончель).

Также в рамках фестиваля состоятся премьеры оперы "Анна К.", оперы-буфф "Счастливый день", мюзиклов "Диббук" и "Куртизанка".

В интервью Вестям.Ru Журбин рассказал, что считает себя счастливым человеком. "Ходил я в обычную школу, ничего не предвещало, что я стану известным композитором. Где-то мне везло, где-то я очень упорно чего-то добивался, и в конце концов я стал тем, кем стал. – сказал он. – Я объездил весь мир, все видел и считаю, что к своему юбилею прихожу с хорошими итогами".