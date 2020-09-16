В Венесуэле сбили американский самолет с наркотиками

Вооруженные силы Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками.

Глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль заявил, что борт незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия. У самолета был американский регистрационный номер. Также он опубликовал в Twitter фотографии сбитого самолета.

В 2013 году в Венесуэле был утвержден закон, разрешающий сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией страны.

Несколько дней назад президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что на территории нефтеперерабатывающего завода поймали агента спецслужб США. У него было оружие и большое количество долларов.