В Венесуэле схватили американского шпиона

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали агента спецслужб США на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

"Американский шпион был схвачен, при нем было оружие и большое количество долларов", – сказал глава государства. Он отметил, что задержанный – морской пехотинец, ранее работавший в Ираке на базах ЦРУ. По словам Мадуро, в задачи агента входил сбор информации о заводе на западе Венесуэлы.

Президент добавил, что в четверг также был сорван план организации взрыва на другом нефтеперерабатывающем заводе, сообщает ТАСС.

Соединенные Штаты не признают официально избранного Николаса Мадуро главой Венесуэлы еще с прошлого года. Вашингтон считает временным президентом самопровозглашенного Хуана Гуайдо.

Власти Венесуэлы уверены, что Гуайдо стоит за одной из последних попыток убийства Николаса Мадуро. Спецслужбы Венесуэлы его предотвратили в начале мая этого года. Боевики попытались проникнуть в страну на быстроходных катерах. Среди задержанных — двое американцев, сотрудников частной охранной компании SilverCop.

Была представлена видеозапись допроса одного из арестованных. Бывший "зеленый берет" подтвердил наличие контракта с Хуаном Гуайдо и заявил, что планировал похищение Николаса Мадуро, чтобы доставить его в США.

5 августа 2018 года на Мадуро во время выступления спикировал дрон со взрывчаткой. Президент не пострадал, ранения получили 10 гвардейцев. В подготовке покушения Каракас обвинил США.