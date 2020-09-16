Била и морила голодом: в Башкирии осудили сектантку, издевавшуюся над детьми

Воспитание жестокими обрядами. В Башкирии вынесли приговор странной мамаше, которая издевалась над собственными детьми. За садизм дамочка получила условный срок, но даже показания сына и дочери не остановили ее одержимое желание вернуть опеку.

На оглашении судебного решения Элина Сомова выглядела так, будто пришла в театр — розовое пальто с бахромой, небрежные локоны, словно это не ее обвиняют в истязании детей. Когда прозвучал приговор — четыре года условно — дама расплылась в улыбке. Это было видно даже через маску и по уголкам расплывшихся глаз.

"В моей семье на самом деле все прекрасно, – уверяет она. – Мы обязательно будем обжаловать решение суда".

И тут же стремительной походкой женщина ушла от журналистов по коридорам, расталкивая в дверях случайных прохожих, не останавливаясь ни на минуту.

Свои странные, подчас даже садистские методы воспитания женщина в розовом пальто не комментировала. Леденящие кровь подробности озвучили ранее ее дети. Рассказ дополняют страшные снимки.

Стоит вспомнить методы воспитания горе-матери, и 11-летний Багир начинает плакать. Он и его родная сестра Влада сейчас проживают с отцом. Двое приемных находятся у матери Сомовой. Вот что рассказала Влада:

"Она взяла мои руки и выгнула пальцы наоборот. У меня очень сильно опух палец. Мне сделали ренгтен и написали в заключении, что требуется наложение гипса. Но гипс она мне не поставила, а поставила пару пиявок".

Семья женщины уверяет, что Элина Сомова вступила в сомнительную организацию под названием "Радастея". Ее адепты называют себя ритмологами. Основоположник движения — Евдокия Марченко, она же Луч или Лучезарнова. Несут ей не только много цветов, но и денег. Крупную сумму пожертвовала и Элина Сомова. По версии следствия, женщина силой заставляла детей изучать литературу движения, а за попытки жаловаться избивала.

"Ребята рассказали, что мама их бьет, есть побои, что она их увозит в секту и жить они с ней не хотят. На сегодня и Влада и Багир живут со мной", – говорит отец детей Сергей Сомов.

Методы воспитания были за гранью. Своих детей женщина избивала, обливала контрастным душем, оставляла зимой на балконе без одежды, морила голодом. Дети признались, что мать регулярно возила детей на встречи адептов "Радастеи", где их заставляли ходить по углям.

"Ее вина изобличена показаниями свидетелей и потерпевших, в том числе ее родных несовершеннолетних детей. Она применяла к ним недозволенные методы воспитания, истязала их", – сообщил Василий Чернов, старший помощник прокурора Кировского района Уфы.

Несмотря на показания собственных детей, решением суда истязательница недовольна – женщина намерена обжаловать приговор. Кроме того, планирует еще и вернуть право опеки. Удивительно, но в беседе с журналистами дети ни разу не назвали ее матерью – только "она". И это Сомовой вряд ли удастся оспорить.