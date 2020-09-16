В одном из центральных районов Москвы введен двухмесячный карантин по бешенству

С 15 сентября до 15 ноября в Гагаринском районе Москвы введен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале mos.ru.

На этот срок в районе запрещены торговля домашними животными и проведение выставок собак и кошек. Кроме того, владельцам домашних животных запрещено вывозить своих питомцев за пределы района.

Это уже пятое объявление карантина по бешенству в Москве с начала 2020 года. До этого ограничения вводились в районе Нагатинский Затон, поселениях Новофедоровское, Михайлово-Ярцевское и Сосенское. В 2019 году карантин из-за бешенства диких и домашних животных в столице объявлялся 12 раз.