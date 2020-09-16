На Кубани четверо детей отравились таблетками: прокуратура начала проверку

В Краснодарском крае прокуроры инициировали проверку по факту отравления четверых детей таблетками. Сейчас состояние детей не вызывает опасений, они под наблюдением врачей находятся в больнице.

О происшествии стало известно накануне. В Усть-Лабинске мать детей, несколько дней не появлялась дома, оставив малолетних детей на 19-летнего сына. Девочки возрастом от 3 до 11 лет нашли в холодильнике лекарства и попробовали их. Старшего брата в то время дома не было, он появился только под утро и лег спать. Его разбудил сосед, который увидел детей, лежащих на улице за домом, они странно себя вели и плакали. Брат попытался самостоятельно привести сестер в сознание с помощью активированного угля и марганцовки. Но девочкам становилось все хуже, тогда он вызвал скорую.

Как передает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в настоящее время девочки лежат в детском отделении Белореченской больницы. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет.

Семья, в которой проживали дети состоит на учете, как "находящаяся в социально опасном положении", сообщили в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.