Евгений Петросян впервые показал сына от Татьяны Брухуновой

Сатирик Евгений Петросян показал публике маленького сына от второй жены Татьяны Брухуновой. Фото с ребенком он опубликовал в Instagram в день своего рождения (16 сентября Петросяну исполнилось 75 лет).

"А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!" – написал сатирик.

У Петросяна уже есть дочь от первой жены. Более того, в этой семье у сатирика есть два внука и правнук. Таким образом, сын от Брухуновой приходится родившемуся в 2019 году правнуку артиста двоюродным дедушкой.

Евгений Петросян и его директор Татьяна Брухунова расписались в 2019 году. Ранее сатирик развелся со своей четвертой женой – коллегой по сцене Еленой Степаненко. Она подала на развод в ноябре 2018-го после 33 лет совместной жизни.

Подробностями расставания с мужем Степаненко поделилась в эфире телеканала "Россия 1".