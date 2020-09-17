Молодая жена Евгения Петросяна раскрыла подробности беременности

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подробности о новорожденном сыне Вагане. По совместительству еще и директор артиста выразила благодарность всем, кто оставлял ее в зоне комфорта в одних из ответственных периодов жизни.

На своей странице в Instagram Брухунова написала, что благодарна карантину, поскольку никто и ничто не отвлекало ее от увлекательного знакомства с новым человеком. Татьяна отметила, что минувшей весной она отправилась в самое долгожданное путешествие — стала мамой.

Жена Петросяна поблагодарила тех, кто обратил внимание на ее фото в Instagram годичной давности, свободные платья, но не стал раскрывать все карты и писал добрые слова на отвлеченные темы. Татьяна Брухунова отметила, что это было не самое простое для нее время, но бесконечно счастливое.

В среду, 16 сентября, Евгению Петросяну исполнилось 75 лет. В честь этой даты артист решил показать публике полугодовалого сына Вагана, рожденного от 31-летней Татьяны Брухуновой.