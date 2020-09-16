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Коронавирус 11 минут назад

16 сентября 2020 10:42

Брайан Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой


EPA

Российская фигуристка Евгения Медведева испытывает серьезные проблемы со спиной. Об этом рассказал тренер спортсменки канадский специалист Брайан Орсер.

Комментируя не самое удачное выступление Евгении на контрольном прокате сборной России в Москве, Орсер заявил, что Медведевой нужно восстановиться от травмы спины. Тренер считает эту проблему главной для фигуристки.

Также Орсер считает, что Медведевой тяжело тренироваться на расстоянии. Но переехать в Канаду и работать непосредственно в группе пока невозможно из-за пандемии коронавируса, сообщает Чемпионат.com.

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