Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева возвращается к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Два года Медведева занималась в Торонто у канадского специалиста Брайана Орсера.

Как сообщает РИА Новости, в ближайшее время Евгения Медведева в ближайшее время присоединится к группе Этери Тутберидзе. Два года назад Евгения перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру, но ожидаемого эффекта этот шаг не принес. Двукратная чемпионка мира не слишком удачно выступала в международных турнирах. Кроме того, из-за пандемии коронавируса спортсменка не смогла приехать в Канаду и была вынуждена тренироваться дистанционно.

Сам Брайан Орсер посетовал на невозможность работать с Евгенией в Торонто. Кроме того, канадский тренер сообщил о травме спины у российской фигуристки.