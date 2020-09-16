Евгения Медведева: у нас нет никаких конфликтов с Этери Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала свое возвращение к тренеру Этери Тутберидзе. В течение двух лет фигуриста тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

"Никаких конфликтов с Этери Георгиевной у нас нет. Мы сохранили теплые отношения. Встретились, поговорили и приступили к работе", – приводит слова Евгения Медведевой "Спорт-Экспресс".

"Благодарю Брайну Орсеру за работу и за понимание. Он отнесся с пониманием к моему решению", – добавила Евгения.