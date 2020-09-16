Медведева призналась, что возвращение к Тутберидзе было неизбежно

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала свое возвращение в группу российского тренера Этери Тутберидзе. Ранее она объявила о том, что покидает канадского специалиста Брайана Орсера ради воссоединения со своим прежним наставником.

"Я думала, что местами мне будет неловко и некомфортно, но на самом деле дискомфорта нет. Наверное, потому что здесь я провела большую часть своей жизни. В целом, ничего не поменялось, но все немножечко иначе, – приводит слова Медведевой Чемпионат.Com. – С Этери Георгиевной мы поговорили и сейчас между нами все хорошо. Это здорово и рано или поздно это должно было произойти".

Напомним, что группу Тутберидзе Медведева покинула после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, где она дважды стала серебряной медалисткой. Она перебралась в канадский Торонто, где стала работать под руководством канадца Орсера. 16 сентября, спустя два с половиной года своих занятий у зарубежного специалиста Медведева объявила о возвращении к Тутберидзе.