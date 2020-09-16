Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева провела первую тренировку под руководством Этери Тутберидзе. Двукратная чемпионка мира вернулась к Тутберидзе после двух лет работы с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев подтвердил ТАСС, что Евгения Медведева перешла к Этери Тутберидзе и провела первую тренировку. "Это первые шаги. Мы верим в хорошее, в то, что сотрудничество восстановится. Тем, кто ушел, дорога назад не заказана".

Под руководством Этери Тутберидзе Евгения Медведева два раза выиграла чемпионат мира и завоевала две серебряные награды Олимпиады 2018. После ухода к Брайану Орсеру Евгения за два года выиграла бронзовую медаль чемпионата мира.