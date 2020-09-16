"Без громких обещаний". Тутберидзе и Медведева провели первую совместную тренировку

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева и российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе провели первую совместную тренировку. Перед ней наставник опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе со своей подопечной.

"Без громких обещаем. Просто работаем", – подписала опубликованный в своем Instagram снимок Тутберидзе. Помимо нее и Медведевой на фото также находятся хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер по прыжкам Сергей Дудаков.

Напомним, что накануне Медведева сообщила о своем возвращении в группу Тутберидзе после двух с половиной ет работы под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. После объявления о своем возвращении Медведева призналась, что никаких конфликтов между ней и Тутберидзе нет.