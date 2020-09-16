Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля из-за сломанного бассейна

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин не может вернуться из Турции в Россию. Молодой человек утверждает, что его не выпускают из отеля, где он сломал бассейн. Сообщается, что руководство гостиницы требует от него компенсацию в размере 19 тысяч долларов.

Как сообщает издание "Собеседник", на прошлой неделе Затравкин получил травмы, прыгнув на территории отеля в детский бассейн, глубина которого не превышает полуметра. Молодой человек, который весит около 250 килограммов, разбил колени.

Отец Затравкина рассказал, что тот уже восстанавливается после травм, хотя ноги у него еще в синяках. Сафронов добавил, что денег сыну не даст. Раз он нашел средства на отдых в дорогой гостинице, найдет и на возвращение домой, рассудил художник.

"Я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом", – заявил Сафронов.

В ноябре 2019 года Затравкин попал в курьезную ситуацию на борту самолета. Он застрял в туалете во время полета из Казани в Москву.