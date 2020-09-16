Политолог: конфликт между Москвой и Берлином может сильно ударить по Украине

Признание Верховной радой выборов в Белоруссии недействительными и поддержание санкций со стороны Запада просто возмутительны. На Украине уже много лет никаких честных выборов не было, и при этом украинская демократия считает себя вправе указывать, как надо их проводить. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" высказал директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя прошедшее накануне голосование Рады по белорусскому вопросу.

Украина проголосовала за то, чтобы сделать выпад в адрес последней, граничащей с ней страной, с которой ранее были хорошие отношения, отметил политолог. "Батька при Порошенко изображал любовь и дружбу, пытался опекать и поддерживать Зеленского", – добавил он.

Г-н Погребинский подчеркнул, что, по словам нового министра иностранных дел Украины, Незалежная свою позицию по всем вопросам, в том числе и по Белоруссии, согласовывает с Брюсселем. "У Украины не может быть отличной от Брюсселя позиции, потому что она хочет стать частью «цивилизованного» мира", – уточнил он в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым".

Говоря об отсутствии суверенитета Незалежной, политолог отметил, что события последних дней показали: суверенитета нет даже у таких могущественных стран, как Германия. Свидетельство тому – история с Навальным. "Она показывает: эпоха, которая началась еще при Горбачеве, когда Москва и Берлин выстраивали партнерские отношения, закончилась. И сейчас никаких иллюзий, что Германия может занять суверенную позицию в национальных интересах, уже не осталось", – считает г-н Погребинский.

Из этого он делает далеко идущие выводы: для Украины это плохо. Ситуация, по его мнению, дает возможность Москве не считаться с Берлином и Брюсселем и действовать в соответствии с интересами РФ настолько жестко, насколько посчитает нужным руководство России.

"До последнего времени, на мой взгляд, партнерство России с Европой было сдерживающим фактором. Москва стремилась наладить нормальные отношения, избавиться от санкционного режима. Сейчас иллюзии закончились. И Украина при этом может оказаться в очень сложном положении", – резюмировал политолог, добавив, что пока, к сожалению, нет никаких перспектив на адекватную реакцию Незалежной на изменение внешних обстоятельств.