Военные опубликовали видео сноса аварийных построек в Тулуне

В Тулуне, пострадавшем от наводнения, продолжаются восстановительные работы, помощь строителям оказывает сводный отряд Минобороны, прибывший вместе с военной техникой.

Военные опубликовали кадры демонтажа аварийных построек при помощи машин разграждения ИМР-2, путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора. Работы планируются завершить до 1 октября.

Ранее глава Иркутской области отчитался Владимиру Путину о проделанном: местным жителям, пострадавшим от наводнения, выделяют новые квартиры — до конца года ключи получат 879 пострадавших семей. Заработали новые больница и школа.