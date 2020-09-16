Террорист Брейвик подал прошение об УДО

Норвежский террорист Андерс Брейвик, виновный в гибели 77 человек в июле 2011 года, подал прошение об условно-досрочном освобождении из тюрьмы. Об этом изданию Verdens Gang сообщил адвокат заключенного Эйстен Стуррвик.

Как пояснил защитник, Брейвик имеет право на такое прошение, так как находится в тюрьме уже более восьми лет.

Брейвик устроил двойной теракт 22 июля 2011 года. Вначале он взорвал самодельную бомбу у одного из правительственных зданий в центре Осло, а затем расстрелял участников ежегодного слета молодежного крыла Рабочей партии на острове Утойа.

Суд приговорил его к 21-летнему тюремному заключению. Это максимальный срок из предусмотренных местным законодательством, однако он может продлеваться, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным для общества.

В 2015 году Брейвик подал в суд на государство за нарушение прав человека. Он жаловался, что его держат отдельно от других заключенных, часто полностью обыскивают и заставляют носить наручники. Однако и местный суд, и Верховный суд Норвегии не нашли нарушений. Европейский суд по правам человека отказался рассматривать его жалобу.