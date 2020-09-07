Убийца 39 человек получил 40 пожизненных сроков

Турецкий суд приговорил исполнителя теракта, совершенного в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе, Абдулгадира Машарипова к 40 пожизненным заключениям.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировано Анатолийское агентство.

Сообщается, что преступник приговорен к тюремному заключению сроком на 1368 лет.

В тот страшный вечер выходец из Узбекистана ворвался в ночной клуб Reina и застрелил 39 человек, среди которых была одна россиянка, а также еще 15 иностранцев – из Израиля, Ливии, Ливана, Марокко, Саудовской Аравии и Иордании.

Ответственность за случившееся взяла на себя международная террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).