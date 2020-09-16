По примеру Бейрута: в Судане террористы намеревались взорвать столицу

В Судане задержан член террористической группировки. У него изъяли взрывчатые вещества, которых хватит для уничтожения всей столицы Республики, Хартума, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

Силовики уточнили, что преступник хранил у себя 3 тысячи капсул со взрывчаткой и 4 мешка нитрата аммония. Те же вещества взорвались в Бейруте.

Всего в террористическую группировку входит 41 человек, добавили в генпрокуратуре.

Напомним, 4 августа в порту Бейрут прогремел мощный взрыв. Детонация почти 3 тысяч тонн нитрата аммония оставила воронку радиусом 70 метров. Ударная волна повредила здания на расстоянии до 10 километров от эпицентра.