"Амур" одержал первую победу в сезоне

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Хабаровске. "Амур" принимал рижское "Динамо" и выиграл с результатом 2:1. Это первая победа хабаровчан в текущем сезоне.

Исполняющий обязанности главного тренера "Амура" Павел Торгаев сдал положительный тест на коронавирус и не смог присутствовать на матче. Действиями хабаровчан руководил второй тренер Олег Филимонов. На 10 минуте Сергей Терещенко поразил ворота рижан, а исходе второго периода Валентин Пьянов развил успех. В конце третьего периода динамовцы усилиями Моргана Эллиса сократили отставание.

"Амур" выиграл 2:1, и эта победа стала первой для дальневосточного клуба в чемпионате. Хабаровчане набрали первые два очка в сезоне. У рижского "Динамо" осталось три очка.