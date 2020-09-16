У тренера "Амура" выявлен коронавирус

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского "Амура" Павел Торгаев заразился коронавирусом. Тест Торгаева на COVID-19 оказался положительным.

Положительным оказался первичный тес. Павел Викторович соблюдает режим самоизоляции и в ближайшее время сдаст повторный анализ. "Амур" известил о случившемся руководство КХЛ и Роспотребнадзор.

Таким образом, 54-летний специалист не сможет руководить игрой "Амура" с рижским "Динамо", которая начнется 12.00. Руководить действиями "Амура" будет помощник Торгаева Олег Филимонов, сообщает РИА Новости.