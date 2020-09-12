ЦСКА обыграл "Амур" на чужой площадке

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Хабаровске. "Амур" принимал ЦСКА и проиграл 1:5.

Сильнейшая команда двух прошлых сезонов без особых хлопот разобрался с "Амуром". Уже к пятой минуте армейцы вели 2:0 после бросков Никиты Коростелева и Сергея Андронова. Во втором периоде Константин Окулов забросил третью шайбу. В начале третьего периода Андрей Горшков один гол отыграл. Но Максим Мамин и Максим Шалунов обеспечили москвичам четвертую победу подряд. "Амур" же проиграл пятый раз в пяти встречах.

Максим Шалунов забросил свою сотую шайбу в КХЛ, а Никита Коростелев открыл счет своим голам за ЦСКА. В ворота армейцев дебютировал 18-летний Всеволод Скотников, отбивший 20 бросков.