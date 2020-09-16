Жизнь после "Синей птицы". Успехи выпускников проекта канала "Россия 1"

За годы существования "Синей птицы" победителями и финалистами этого всероссийского конкурса стали десятки юных россиян. В преддверии выхода нового сезона редакция Russia.tv узнала о судьбе бывших участников проекта. Многие из них побеждают на престижных международных конкурсах, завоевывают награды, выступают на сцене Большого театра с ведущими артистами страны, снимаются в фильмах.

Виталия Корниенко, финалистка "Синей птицы"-2019, специальный приз жюри

Несмотря на юный возраст, Вита уже успела стать настоящей кинозвездой, снявшись в десятках фильмов и сериалов. В 2019 году она была участницей телепроекта "Синяя птица", актриса блестяще исполнила монолог из кинофильма "Тот самый Мюнхгаузен". Виталия Корниенко регулярно участвует в творческих вечерах, где читает стихи. Талантливая девочка продолжает сниматься в кино. В 2020 году на экраны вышла романтическая сказка "Лед 2", ей доверили одну из главных ролей – дочку героев Аглаи Тарасовой и Александра Петрова.

Глеб Богданович, победитель "Синей-птицы-Последний богатырь"-2018

После победы в сказочном сезоне "Синей птицы", Глеб стал просто нарасхват. По окончанию конкурса он сыграл

в нескольких спектаклях и снялся в "Ералаше". Также мальчика можно увидеть в Театре на Малой Бронной и в Большом, он играет маленького Гвидона в опере "Сказка о царе Салтане".



А совсем скоро мы увидим этого юного обаятельного актера в фильме "Последний богатырь: Корень зла", который выйдет в кинотеатрах 24 декабря 2020 года.

Ярослава Симонова, победительница "Синей птицы"-2018

Вокалистка, пианистка и композитор Ярослава Симонова стала победительницей конкурса "Синяя птица" в 2018 году. Она покорила сердца всех. Ученица Игоря Бутмана, постоянно выступает с выдающимися российскими и зарубежными музыкантами на концертах не только в России, но и по всему миру. Она выходила на сцену с Игорем Бутманом и его оркестром в Париже, спела дуэтом со своим кумиром из Южной Кореи певицей Юн Сун На и легендарным американским композитором Уинтоном Марсалисом.



В 2020 году на концерте Победы на Мамаевом кургане в честь 75-летия Великой Отечественной войны Ярослава исполнила песню Марка Минкова на стихи Марины Цветаевой. Сейчас же она продолжает профессионально заниматься вокалом и игрой на фортепиано.

Елизавета Бугулова, финалистка "Синей птицы-Последний богатырь"-2018

После участия в конкурсе юных талантов "Синяя птица" очень круто изменилась жизнь у Лизы Бугуловой, которая стала победительницей сезона-2018. После этого успеха Лизу пригласили в Большой театр, где она играла в постановках "Путеводитель по оркестру. Карнавал животных" и "Сказка о царе Салтане". 10-летняя девочка выходит на сцену Театра наций в мюзикле "Стиляги". Ей досталась роль Ленки. Также Лиза снимается в большом кино, ее можно увидеть в исторической саге "Отчим" режиссера Сергея Гинзбурга.

Иван Бессонов, победитель "Синей птицы"-2016

Без внимания не осталось и яркое трио братьев Бессоновых, один из которых Иван стал финалистом второго сезона "Синяя птица". В 2018 году он одержал победу на международном конкурсе молодых исполнителей "Евровидение" в Эдинбурге. Иван Бессонов вместе с Елисеем Мысиным (финалист "Синей птицы") и Денисом Мацуевым играли на юбилейном концерте Александры Пахмутовой в Большом театре. Они исполнили трогательную музыку из фильма "Три тополя на Плющихе".



В апреле 2020 года Бессонов и Александр Князев стали участниками народной акции солидарности в поддержку врачей и волонтеров во время пандемии COVID, выступив на концерте без зрителей "Мы вместе".

Новый сезон "Синей птицы" стартует уже осенью, и прямо сейчас заканчивается прием заявок. Не упустите шанс сделать звездой вашего творчески одаренного ребенка! Заполнить анкету на участие можно на официальном сайте проекта до 20 сентября.