В московском отделении полиции скончался задержанный

В Москве задержанный стражами порядка за неадекватное поведение мужчина скончался в отделении полиции. Смерть наступила примерно через 20 минут после того, как хулигана поместили в изолятор временного содержания.

ЧП произошло во второй половине дня 15 сентября. Очевидцы вызвали служителей закона, чтобы те утихомирили буяна, который бил машины на территории промзоны и задирался к сотрудникам. В 16:43 его поместили в специальное помещение для задержанных лиц, где задержанные, предположительно находившийся в наркотическом опьянении, продолжил выделывать трюки, а в 17:01 дежурный обнаружил его без чувств.

Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Ее причиной, как отмечает источник РИА Новости, стал оторвавшийся тромб.

В настоящее время проводится проверка произошедшего.