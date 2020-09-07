В Москве водитель покончил с собой, чтобы не проходить алкотест

На западе Москвы ночью 6 сентября сотрудники ДПС остановили каршеринговый автомобиль для проверки документов водителя.
Полицейским показалось, что он нервничает, и предложили пройти освидетельствование на алкоголь.
Мужчина согласился, отогнал машину на несколько метров, но из-за руля не вышел.
Когда правоохранители подошли к автомобилю, водитель был уже мертв. Как пишет "МК", он совершил суицид.
Брат 39-летнего Георгия, строителя по профессии, не понимает, что могло толкнуть его на такой шаг, ведь алкоголь он давно не употреблял, в семье тоже было все спокойно.
Запрещенных веществ в автомобиле не нашли, по основной версии у водителя произошел нервный срыв.