"Уфа" нанесла поражение "Ленинградцу" в Кубке России

В Санкт-Петербурге состоялся матч группового турнира Кубка России по футболу. Местный клуб ПФЛ принимал представителя премьер-лиги "Уфу".

Гости добились победы с результатом 1:0. Единственный мяч на счету хорватского нападающего Ловре Бизяка, который отличился на 58 минуте. Также в группе 4 выступает клуб ФНЛ "Чертаново".

Кубок России проводится на новой формуле. В десяти группах выступают по три команды – по одной из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Турнир проводится в один круг. Клубы ПФЛ (второй лиги) проводят оба матча дома, команды ФНЛ по одному на своем поле и на выезде, а представители премьер-лиги проведут два гостевых матча. Победители групп выходят в 1/8 финала, где в борьбу вступят шесть клубов РПЛ, участвующих в еврокубках – "Зенит", "Краснодар", "Ростов", "Локомотив", ЦСКА и "Динамо