"Тамбов" обыграл "Уфу" в стартовом матче седьмого тура

Седьмой тур российской премьер-лиги начался в Саранске, где "Тамбов" принимал "Уфу". Тамбовчане выиграли с результатом 2:0.

В первом тайме соперники обменивались опасными уколами. Тимур Жамалетдинов мог вывести "Уфу" вперед, но не попал по мячу. Затем вратарь уфимцев Александр Беленов отбил сложнейший удар Кирилла Панченко. Но за несколько минут до перерыва "Тамбов" все же вышел вперед. После розыгрыша штрафного отличился защитник Алексей Грицаенко.

После перерыва тамбовчане смогли развить успех. После передачи Панченко отличился Михаил Костюков. Отыграть два мяча "Уфа" была не силах. "Тамбов" одержал свою вторую победу в чемпионате, набрал 7 очков и занимает 11 место. "Уфа" с 5 очками находится на 13 позиции.