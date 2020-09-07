Футболисты "Тамбова" угрожают забастовкой из-за невыплаты зарплаты

Трудная финансовая ситуация сложилась в клубе российской футбольной премьер-лиги "Тамбов", В команде имеются значительные – до трех месяцев, – долги по заработной плате футболистов, которые угрожают в случае невыплаты денег не выходить на тренировки и на очередной матч против "Уфы".

Вот уже несколько недель игроки пишут письма на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина с просьбой решить финансовый вопрос, сообщает издание "Спорт-экспресс", которое опубликовало документы из этой переписки. Есть также заявление на имя гендиректора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за лето 2020 года, которое подписали 13 футболистов.

По сообщению инсайдеров, в команде также не выплачены премиальные и бонусы по итогам сезона-2019-2020. Если требования игроков не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ, не участвовать в тренировках и не выходить на матч 7-го тура с "Уфой", намеченный на 12 сентября.

"Тамбов" вышел в премьер-лигу по итогам Футбольной национальной лиги сезона-2018-2019, в прошлом чемпионате высшего дивизиона команда хоть и заняла 14-е место и должна была играть стыковые встречи, но осталась в "вышке" без игр, которые отменила пандемия коронавируса. "Тамбов" играет домашние матчи на "Мордовия-Арене", поскольку в родном городе стадион "Спартак" не соответствует требованиям премьер-лиги.