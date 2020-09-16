ПОРА: на компенсацию после аварии на ТЭЦ в Норильске могут претендовать коренные народы Севера

700 представителей коренных народов могут претендовать на компенсации по итогам разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Этнологическую экспертизу провел Проектный офис развития Арктики. 16 сентября доклад об экспертизе гендиректор ПОРА Александр Стоцкий сделал на совместном заседании Общественной палаты Норильска и Общественной палаты Красноярского края. Этнологическая экспертиза была инициирована Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Организатором работ выступил ПОРА. Комиссия устанавливала, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных малочисленных народов Севера.

"Сбор информации о традиционном природопользовании в районе разлива топлива выявил порядка 700 человек из числа представителей коренных народов, занимающихся традиционным рыболовством, охотой и собирательством на территории, потенциально подверженной изменениям, – рассказал Александр Стоцкий. – Было проведено 100 интервью с ними, где спрашивали об их видении решения проблем. Одной из самых часто предлагаемых мер поддержки стало создание сезонных рабочих мест в таких областях, как туризм, оленеводство, рыболовный и охотничий промысел".

Эти меры уже включены в комплексный план по восстановлению экосистемы развитию традиционного природопользования коренных малочисленных народов Таймыра, сообщил в своем выступлении старший вице-президент ПАО ГМК "Норильский никель" по устойчивому развитию Андрей Бугров. Также в план включены строительство цеха по переработке оленины, цеха по переработке рыбы и рыбозавода, закупка двух рефрижераторных установок, строительство этнокомплекса с пошивочными мастерскими, где будут делать изделия из меха. При этом Андрей Бугров заверил, что перечень мер не окончателен и будет пополняться.

"Мы произвели расчеты так называемых верхних граничных условий, исходя из того, что будет, если все кормовые организмы в Амбарной, Далдыкане и Пясино погибнут. Это 68,4 миллиона рублей – ущерб водным и биологическим ресурсам, без учета мероприятий по восстановлению", – рассказал о полученных в ходе Большой Норильской экспедиции выводах директор экологического фонда Сибирского федерального университета, член-корреспондент РАН Михаил Гладышев.

Зампред Общественного совета при российском министерстве природных ресурсов и экологии Александр Закондырин считает принципиально важным добиться полной реабилитации экосистем и ликвидировать накопленный до разлива ущерб. Но реабилитация экосистем возможна только после снятия режима чрезвычайной ситуации. Прежде, чем план ликвидации ущерба будет подписан министром, отметил он, его официально рассмотрят на межведомственной комиссии и будет проведено его общественное обсуждение среди специалистов с разными компетенциями.

Основой принимаемых решений должна быть отраслевая академическая наука – это мнение Вадима Петрова, заместителя директора ФГБУ "ВНИИ Экология".

"Никогда никакой блогер или общественник не сможет изучить ту или иную проблему так, как ученый, который системно долгое время занимается этой проблемой и имеет прикладные компетенции, – настаивает он. – Упор в вопросах восстановления экосистем, ликвидации накопленного экологического вреда должен быть именно на академическую науку. При таких глобальных разливах, как на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, именно с помощью академической науки принимались серьезные и ответственные решения, не имевшие до этого аналогов. А универсальных решений нет".

Доклад комиссии об итогах полевого этапа экспертизы был представлен 15 сентября в Дудинке представителям общин коренных народов Таймыра и компании "Норникель".

Специалисты проанализировали текущее и будущее влияние разлива топлива на норильской ТЭЦ-3 на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций коренного населения Таймыра, чтобы дать заключение по компенсационным мерам. В состав комиссии вошли ученые и эксперты РЭА имени Плеханова и МГУ имени Ломоносова (Москва), Лаборатории арктического биомониторинга САФУ (Архангельск), отдела этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем Академии наук Республики Саха (Якутск), Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН, Федерального агентства по делам национальностей и других организаций. Были собраны пробы почвы и воды и опрошена сотня представителей коренных малых народов Севера, проживающих на территории, которые в Москве и в Архангельске были проанализированы в лабораториях ФГБУ ФИЦ "Почвенный институт имени В. В. Докучаева" в Москве и Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.