Соколов и Ещенко собирались пожениться, но не пришли в загс

Историк Олег Соколов и аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка, собирались пожениться, но не явились в загс. Свидетельство петербургского загса номер 1 предоставила адвокат пострадавшей стороны Александра Бакшеева.

Как передает РИА Новости, экс-доцент университета и аспирантка должны были зарегистрировать брак 3 октября 2019 года. По крайней мере, на эту дату было назначено бракосочетание, но в загс Соколов и Ещенко не явились и дополнительно никаких заявлений не подавали.

Сам Соколов в ходе судебного заседания пояснил, что свадьбу не отменяли – просто перенесли дату.

"12-13 ноября должны были прийти и подать заявление в загс. Это не неявка, а это был перенос", – цитирует экс-доцента информагентство.

24-летняя Ещенко была ученицей и возлюбленной 63-летнего Соколова, они жили вместе в квартире историка. Останки девушки нашли в реке Мойке в ноябре 2019 года. Как выяснилось, Соколов застрелил ее, а затем попытался избавиться от тела и расчленил его. Преподавателю предъявили обвинение в незаконном хранении оружия и убийстве.

Сам бывший доцент назвал причиной преступления ссору на почве ревности. Накануне в суде брат Ещенко, признанный потерпевшей стороной в деле об убийстве, рассказал, что сестра жаловалась ему на побои со стороны Соколова. Оказалось, что преподаватель поднимал руку и на других студентов.