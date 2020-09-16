Суд: историк Соколов бил студентов и угрожал женщине утюгом

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, бил студентов.

Так, в материалах суда говорится, что Соколов выгнал студентов со своей лекции и побил их. Они обратились в полицию, но там не стали возбуждать дело, так как телесные повреждения были незначительными. При этом в университете привлекли Соколова к дисциплинарной ответственности.

Также были оглашены показания еще одной женщины. По ее словам, Соколов в ноябре 2008 года связал ее, угрожал утюгом и дал ей 25 пощечин. Ссора между ними произошла из-за ревности историка.

Причем сам Соколов выступал против того, чтобы эти сведения оглашались в суде. Адвокаты подчеркивали, что по этим материалам не выносились процессуальные решения, а Соколов не был признан виновным. В свою очередь адвокат потерпевшей стороны настаивал, что показания должны быть зачитаны, так как в суду предоставлялись положительные характеристики историка. Поэтому надо заслушать и противоположные мнения. В итоге суд постановил огласить материалы уголовного дела, передает ТАСС.

По данным следствия, в ноябре прошлого года доцент Соколов убил свою любовницу Анастасию Ещенко. Ее тело он расчленил, разложил по пакетами и выбросил. Соколова случайно заметил таксист в тот момент, когда доцент выбрасывал рюкзак с останками в реку Мойку. Историку предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия.

Потерпевшим является брат девушки. Родители от статуса потерпевших отказались, так как им психологически сложно участвовать в заседаниях. По словам брата, Анастасия признавалась ему, что Соколов ее бил.