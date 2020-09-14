Накануне убийства Ещенко призналась брату, что Соколов ее бил

Брат убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко рассказал о ее отношениях с экс-доцентом Олегом Соколовым, которого обвиняют в ее убийстве. По словам Сергея Ещенко, незадолго до гибели сестра призналась ему, что Соколов неоднократно бил ее.

"Анастасия сказала мне по телефону, что Соколов причинил в отношении нее физическое насилие. Она ушла из дома, но где-то минут через 40 вернулась", – заявил Сергей Ещенко в суде.

Как передает РИА Новости, в день убийства Сергей дважды созванивался с сестрой.

"Я убеждал ее уйти от него. Она сказала, что ей все равно нужно вернуться в квартиру, хотя бы для того, чтобы забрать вещи", – рассказал мужчина. Он добавил, что по возвращении домой Анастасия сообщила ему, что обстановка там спокойная, и они договорились созвониться на следующий день. Это был последний разговор Сергея с сестрой.

Ранее 14 сентября сообщалось, что родители Анастасии Ещенко отказались от статуса потерпевших в деле об убийстве аспирантки. Судья пояснила, что им с психологической точки зрения тяжело участвовать в заседаниях суда. В этой связи потерпевшим был признан брат убитой.

Громкое преступление произошло в Санкт-Петербурге 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов, которого с Ещенко связывали романтические отношения, застрелил аспирантку, а потом попытался избавиться от тела – расчленил его и выбросил останки в реку.

Соколов признался в содеянном и пояснил, что мотивом убийства Ещенко стала ссора.