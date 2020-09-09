Судмедэксперты: перед убийством аспирантку Ещенко душили

Специалисты обнаружили следы удушения на теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала государственный обвинитель, зачитав на заседании Октябрьского районного суда Петербурга выводы медицинской экспертизы.

Отмечается, что смерть Ещенко наступила от огнестрельной раны головы.

Сообщается, что в крови погибшей не было найдено следов наркотических, психотропных и сильнодействующих средств.

Суд заслушал также показания соседки Соколова, которая сообщила, что слышала ссору Соколова и Ещенко и то, как историк якобы избил аспирантку.

Соколов обвиняется в том, что в ноябре 2019 года в ходе бытовой ссоры застрелил Ещенко из обреза охотничьего карабина, расчленил ее тело и попытался утопить останки в реке Мойка, где и был задержан полицией.