Родители расчлененной аспирантки Ещенко отказались от статуса потерпевших

В Петербурге суд удовлетворил ходатайство родителей расчлененной аспирантки Анастасии Ещенко и прекратил их полномочия как потерпевших по этому делу.

Судья Юлия Максименко пояснила, что им по психологическим причинам невозможно участвовать в заседаниях суда.

Теперь потерпевшим по делу об убийстве, в котором обвиняется историк Олег Соколов, признан брат Анастасии Ещенко Сергей, который готов участвовать в судебных заседаниях посредством видеосвязи, передает "Интерфакс".

В ночь на 8 ноября 2019 года во время бытового конфликта 63-летний бывший доцент СПбГУ Олег Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в близких отношениях. Затем он начал девушку душить. Она скончалась.

Через сутки Соколов решил избавиться от тела. Историк расчленил его и частично утопил в Мойке.