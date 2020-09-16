Бесправный водитель на 10 лет осужден за смертельное ДТП, совершенное в пьяном виде

Благовещенский городской суд Амурской области приговорил водителя, лишенного прав, к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии.

В августе 2019 года мужчина проехал на перекрестке Благовещенска на красный свет и столкнулся с машиной такси на скорости около 140 километров в час.

В результате ДТП скончалась женщина, сидевшая на пассажирском сидении такси. Водитель и второй пассажир получили травмы, которые позже будут трактоваться как тяжкий вред здоровью.

Судом было установлено, что виновник аварии находился одновременно в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На его автомобиле были подложные регистрационные номера — за езду с ними водитель был ранее лишен прав.

Вину подсудимый признал частично, согласившись с тем, что нарушил правила дорожного движения в нетрезвом состоянии.

В пресс-службе суда подчеркнули, что это первый приговор о "пьяном" ДТП со смертельным исходом в Благовещенске, вынесенный в рамках новой редакции УК РФ, начавшей действовать с 13 июня 2019 года, в которой ужесточили наказания для нетрезвых автомобилистов