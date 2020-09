Обезьяна украла мобильник и наделала селфи

Обезьяна выкрала смартфон из дома 20-летнего малайзийца Закридза Родзи. Как рассказал потерпевший, пропажу он обнаружил утром, однако никаких следов взлома в комнате не было, сообщает телеканал "Россия 24".

Молодой человек попросил отца позвонить на его мобильник и услышал, как в ближайших к дому кустах зазвучал его рингтон. Когда Родзи открыл галерею смартфона, то увидел множество фото, на которых была запечатлена обезьяна. Кроме того, она смогла записать видео: на нем видно, как животное, скорее всего, пытается съесть мобильник. Самые интересные снимки малайзиец опубликовал в своем микроблоге Twitter.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY