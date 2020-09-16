16 сентября 2020 18:49

Обезьяна украла мобильник и наделала селфи

Обезьяна выкрала смартфон из дома 20-летнего малайзийца Закридза Родзи. Как рассказал потерпевший, пропажу он обнаружил утром, однако никаких следов взлома в комнате не было, сообщает телеканал "Россия 24".

Молодой человек попросил отца позвонить на его мобильник и услышал, как в ближайших к дому кустах зазвучал его рингтон. Когда Родзи открыл галерею смартфона, то увидел множество фото, на которых была запечатлена обезьяна. Кроме того, она смогла записать видео: на нем видно, как животное, скорее всего, пытается съесть мобильник. Самые интересные снимки малайзиец опубликовал в своем микроблоге Twitter.

Родзи уточнил, что в окрестностях его дома живет много обезьян, но телефоны они никогда не крали. Такое происходит раз в столетие, уверен молодой человек.

общество в мире видео кража обезьяна телефон Малайзия селфи