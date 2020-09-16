Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: судьба "Северного потока-2" висит на волоске

"Если проект "Северный поток-2" остановят, то это приведет к большой потери доверия", – такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала "Россия 1" из Хорватии.



Она затруднилась ответить на вопрос ведущего программы "60 минут" Евгения Попова прекратят ли строительство газопровода.



Кнайсль напомнила ситуацию, когда несколько лет назад проект "Турецкий поток" был на грани срыва. "Старт был отложен. В итоге потрачено и потеряно очень много инвестиций, а сама ситуация имела большие политические последствия", – отметила она.

Проект "Северный поток-2" сейчас почти завершен, но ситуация весьма шаткая. Ничего неясно ни с поставками американского сжиженного газа, ни с российским природным газом, сказала бывшая глава МИД.



Также Кнайсль высказалась по вопросу проведения расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.



Недавно прошли переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Сейчас должны действовать дипломаты. Запросить юридическую помощь, собрать факты и конструктивно решить вопрос. "Готовность к решению вопроса у Москвы есть", – заключила она.