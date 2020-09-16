Усиление российско-белорусских границ не угрожает безопасности Запада

Россия и Белоруссия – мирные страны и не собираются никому угрожать, а тем более воевать с НАТО и вторгаться на чужие территории. Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Минск носит плановый характер, это выполнение поручения Верховного главнокомандующего Владимира Путина и реализация тех договоренностей, которые есть у двух стран в рамках союзного государства. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В студии программы "60 минут" он рассказал, что у натовских стратегов имеется идея, согласно которой Россия якобы хочет отрезать страны Балтии от других стран и Польши. Однако это вовсе не так, заверил военный эксперт.

При этом он признал, что фактор военной силы зачастую приходится использовать в международной политике, чтобы избежать худших сценариев. Запад выступил с заявлением, что в Белоруссии нет легитимного президента, а это означает, что "власть валяется под ногами и легитимизация возможна в любой момент по военному сценарию". И г-н Коротченко не исключает, что страны НАТО рассматривают возможность военного вторжения на территорию Белоруссии при определенных обстоятельствах.

По мнению эксперта, в текущей ситуации в рамках совместных российско-белорусских учений для сдерживания натиска западных партнеров может возникнуть необходимость взять под контроль границы союзного государства. И усиленная войсковая группировка должна быть к этому готова. "Но только исключительно во имя мира и безопасности той же Европы и в рамках совместных с НАТО усилий по борьбе с международным терроризмом", – заключил г-н Коротченко.

16 сентября в Минск прибыла делегация министерства обороны России во главе с Сергеем Шойгу. Цель рабочего визита – обсуждение вопросов военного сотрудничества России и Белоруссии.

В настоящее время в Белоруссии проходят совместные учения "Славянское братство – 2020". Накануне для участия в маневрах в республику прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ. Всего Россия направила около 300 военнослужащих и около 70 единиц техники. В Минобороны РФ особо отметили, что учения не направлены против других стран.